У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше
Сьогодні, 01:13
Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 копійок.
Щодо банкнот, то найчастіше утилізовували купюри номіналом 200 гривень, - пише УНН.
Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.
Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.
Раніше УНН повідомляв, Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.
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Щодо банкнот, то найчастіше утилізовували купюри номіналом 200 гривень, - пише УНН.
Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.
Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.
Раніше УНН повідомляв, Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.
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