У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше

Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 копійок.Щодо банкнот, то найчастіше утилізовували купюри номіналом 200 гривень, - пише УНН.Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.Раніше УНН повідомляв, Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.