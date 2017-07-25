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У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше

У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше
Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 копійок.

Щодо банкнот, то найчастіше утилізовували купюри номіналом 200 гривень, - пише УНН.

Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.

Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.

Раніше УНН повідомляв, Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.

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Теги: НБУ, гроші, утилізація
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