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На Одещині сталася пожежа на військовому складі

На Одещині сталася пожежа на військовому складі
В Одеській області на складі однієї з військових частин сталася пожежа.

Про це повідомляє УНН посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

Пожежа сталася на території військової частини у селі Дачне.

Внаслідок пожежі, за попередніми підрахунками, знищено та пошкоджено майна речової та продовольчої служби військової частини. Точна сума збитків встановлюється.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання зношеного електрообладнання.

У пожежі ніхто не постраждав. Наразі проводять досудове розслідування.

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Теги: пожежа, Одещина
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