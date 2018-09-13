На Одещині сталася пожежа на військовому складі





Про це повідомляє УНН посилаючись на джерело у правоохоронних органах.



Пожежа сталася на території військової частини у селі Дачне.



Внаслідок пожежі, за попередніми підрахунками, знищено та пошкоджено майна речової та продовольчої служби військової частини. Точна сума збитків встановлюється.



За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання зношеного електрообладнання.



У пожежі ніхто не постраждав. Наразі проводять досудове розслідування.

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