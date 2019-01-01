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У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО

У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО
Луцькі муніципали склали черговий протокол на власника земельної ділянки, з вини якого автомобіль вивіз бруд на проїжджу частину.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

Власник земельної ділянки отримав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП за неналежний контроль транспортного засобу, який здійснював підготовку земельної ділянки до будівництва і вивіз бруд на проїжджу частину дороги по котрий.
У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО
У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО

Крім того, з чоловіком провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.
У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО

Як відомо, згідно п.п. 11.2.8 Правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобов'язані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям, організовувати ручну очистку, мийку транспортних засобів при виїзді, при винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.

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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти
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