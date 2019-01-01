У Луцьку чоловіка змусили прибирати забруднену дорогу. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Луцькі муніципали склали черговий протокол на власника земельної ділянки, з вини якого автомобіль вивіз бруд на проїжджу частину.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Власник земельної ділянки отримав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП за неналежний контроль транспортного засобу, який здійснював підготовку земельної ділянки до будівництва і вивіз бруд на проїжджу частину дороги по котрий.
Крім того, з чоловіком провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.
Як відомо, згідно п.п. 11.2.8 Правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобов'язані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям, організовувати ручну очистку, мийку транспортних засобів при виїзді, при винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Власник земельної ділянки отримав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП за неналежний контроль транспортного засобу, який здійснював підготовку земельної ділянки до будівництва і вивіз бруд на проїжджу частину дороги по котрий.
Крім того, з чоловіком провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.
Як відомо, згідно п.п. 11.2.8 Правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобов'язані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям, організовувати ручну очистку, мийку транспортних засобів при виїзді, при винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.
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