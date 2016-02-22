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В Україні подорожчають цигарки

В Україні подорожчають цигарки
Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року.

Ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет, - РБК-Україна.

Партія "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.

Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "цигарок", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

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Теги: сигарети, Україна
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