В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 03:17
Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року.
Ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет, - РБК-Україна.
Партія "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.
Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "цигарок", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.
Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.
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Ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет, - РБК-Україна.
Партія "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.
Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "цигарок", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.
Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.
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