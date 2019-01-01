вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами

Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами
У ДП «Городоцьке лісове господарство» з відходів виготовляють тріску технологічну.

Це дає економічну вигоду, адже для виготовлення тріски використовується деревина найнижчої якості, фактично – відходи, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Виробництво тріски технологічної ведуть з різних видів деревних відходів. Це відходи від лісопилення та залишки, які утворюються при проведенні комплексу лісозаготівельних робіт та які не придатні до подальшого використання.

Отриману біомасу активно використовують не лише для вироблення тепла, а й виготовлення деревостружкових плит.

Продаж тріски технологічної як альтернативного виду палива (до речі, таким чином виконується відповідна програма Уряду щодо випуску альтернативних видів палива) сьогодні – один із перспективних напрямків виробничої діяльності лісгоспу. А ще – додаткове джерело надходження коштів, що особливо важливо у непростий фінансовий період для галузі.

Головний інженер державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Олександр Крисик розповідає, що тріску технологічну тут почали виробляти два роки тому, коли питання альтернативних видів палива стало особливо актуальним.

"Замість продажу кускових відходів ми обрали переробку та реалізацію вже напівфабрикату. До речі, щепа – не лише паливо. Вона йде в основу шпонованих меблів, використовується для будівництва каркасних будинків, може бути основою для виготовлення підлоги", - сказав лісівник.

Щомісячний об’єм випуску – 400-500 м куб. Тріска використовується для виробництва OSB- та ДСП-плити. В подальшому – як заготовки для меблів або для будівництва. Щепа, яка за якістю не підходить для виготовлення меблів, використовується як паливо. Минулого року щепа постачалась для опалення центральної Маневицької лікарні.

Олександр Крисик зазначає, що цього сезону, на жаль, є певні труднощі із реалізацією тріски. Причина цього не локальна, а така ж, як і в усій державі. Падає ціна, відсутній збут як на ділові асортименти, так і дров’яну деревину. Попит на внутрішньому ринку зменшився в рази.

Найкращий варіант – щоб тріску купували місцеві підприємства чи організації. Тому що при таких умовах буде враховано і логістику. Тим більше, що технологічна тріска, купити яку сьогодні не складно, відмінний варіант як для великих теплоелектростанцій, так і для малих господарств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами
Сьогодні, 05:17
Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі
Сьогодні, 04:13
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 03:17
У лісі біля волинського села знайшли єврейський надгробок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
У Луцьку затримали вантажівку з краденою деревиною дуба У Луцьку затримали вантажівку з краденою деревиною дуба
05 грудень, 15:45
Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти
05 грудень, 15:23
У Ківерцівськрому районі «чорні лісоруби» спричинили аварію, щоб утекти У Ківерцівськрому районі «чорні лісоруби» спричинили аварію, щоб утекти
02 грудень, 12:31
Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів Німці вподобали продукцію волинських консервних цехів
22 листопад, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами
Сьогодні, 05:17
 0
Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі
Сьогодні, 04:13
 0
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 03:17
 0
У лісі біля волинського села знайшли єврейський надгробок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
 0
У Нацбанку повідомили, яких купюр та монет цьогоріч утилізували найбільше
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8