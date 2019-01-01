Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами

У ДП «Городоцьке лісове господарство» з відходів виготовляють тріску технологічну.Це дає економічну вигоду, адже для виготовлення тріски використовується деревина найнижчої якості, фактично – відходи, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Виробництво тріски технологічної ведуть з різних видів деревних відходів. Це відходи від лісопилення та залишки, які утворюються при проведенні комплексу лісозаготівельних робіт та які не придатні до подальшого використання.Отриману біомасу активно використовують не лише для вироблення тепла, а й виготовлення деревостружкових плит.Продаж тріски технологічної як альтернативного виду палива (до речі, таким чином виконується відповідна програма Уряду щодо випуску альтернативних видів палива) сьогодні – один із перспективних напрямків виробничої діяльності лісгоспу. А ще – додаткове джерело надходження коштів, що особливо важливо у непростий фінансовий період для галузі.Головний інженер державного підприємства «Городоцьке лісове господарство»розповідає, що тріску технологічну тут почали виробляти два роки тому, коли питання альтернативних видів палива стало особливо актуальним."Замість продажу кускових відходів ми обрали переробку та реалізацію вже напівфабрикату. До речі, щепа – не лише паливо. Вона йде в основу шпонованих меблів, використовується для будівництва каркасних будинків, може бути основою для виготовлення підлоги", - сказав лісівник.Щомісячний об’єм випуску – 400-500 м куб. Тріска використовується для виробництва OSB- та ДСП-плити. В подальшому – як заготовки для меблів або для будівництва. Щепа, яка за якістю не підходить для виготовлення меблів, використовується як паливо. Минулого року щепа постачалась для опалення центральної Маневицької лікарні.Олександр Крисик зазначає, що цього сезону, на жаль, є певні труднощі із реалізацією тріски. Причина цього не локальна, а така ж, як і в усій державі. Падає ціна, відсутній збут як на ділові асортименти, так і дров’яну деревину. Попит на внутрішньому ринку зменшився в рази.Найкращий варіант – щоб тріску купували місцеві підприємства чи організації. Тому що при таких умовах буде враховано і логістику. Тим більше, що технологічна тріска, купити яку сьогодні не складно, відмінний варіант як для великих теплоелектростанцій, так і для малих господарств.