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В Україні зросли золотовалютні резерви

В Україні зросли золотовалютні резерви
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня становили 21,9 млрд доларів, що на 0,5 млрд доларів, або на 2,5% більше показника місяцем раніше.

Про це повідомляє businessua, посилаючись на прес-службу Національного банку України.

Як наголошується, зростання резервів обумовлене перш за все збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку, завдяки якій регулятор викупив 897,8 млн дол.

У той же час, уряд направив на обслуговування і погашення валютного держборгу 644,7 млн дол.

При цьому, внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів протягом місяця знизилася на 29,6 млн дол.

Також повідомляється, що поточний обсяг резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, а з початку року зростання резервів склало 1,1 млрд дол., або 5,3%.

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Теги: Україна
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