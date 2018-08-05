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У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО

У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
У річці Луга, яка протікає на території Володимира-Волинського, житиме білий амур.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук на своїй сторінці у Faceook.

“Сьогодні спільно з депутатами міської ради та працівниками виконавчого комітету провели зариблення річки Луга. У водойму випустили майже тонну білого амура”, – написав посадовець.

У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО

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Теги: Володимир, річка, зариблення, білий амур
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