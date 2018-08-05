У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО





Про це Ярослав Матвійчук на своїй сторінці у Faceook.



“Сьогодні спільно з депутатами міської ради та працівниками виконавчого комітету провели зариблення річки Луга. У водойму випустили майже тонну білого амура”, – написав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У річці Луга, яка протікає на території Володимира-Волинського, житиме білий амур.Про це повідомив перший заступник міського головина своїй сторінці у Faceook.“Сьогодні спільно з депутатами міської ради та працівниками виконавчого комітету провели зариблення річки Луга. У водойму випустили майже тонну білого амура”, – написав посадовець.

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