У річку Луга у Володимирі випустили тонну білого амура. ФОТО
Сьогодні, 09:19
У річці Луга, яка протікає на території Володимира-Волинського, житиме білий амур.
Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук на своїй сторінці у Faceook.
“Сьогодні спільно з депутатами міської ради та працівниками виконавчого комітету провели зариблення річки Луга. У водойму випустили майже тонну білого амура”, – написав посадовець.
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Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук на своїй сторінці у Faceook.
“Сьогодні спільно з депутатами міської ради та працівниками виконавчого комітету провели зариблення річки Луга. У водойму випустили майже тонну білого амура”, – написав посадовець.
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