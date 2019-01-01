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8 грудня – яке сьогодні свято та чому не можна скаржитися на холоднечу в цей день

8 грудня – яке сьогодні свято та чому не можна скаржитися на холоднечу в цей день
8 грудня в народному календарі вшановують святого Климента, знатного і багатого римлянина. Климент був одним з найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Риму.

Також сьогодні, 8 грудня, відзначають Міжнародний день художника, - пише "24 канал".

Іменини 8 грудня святкують: Григорій, Ярослав, Іларіон, Олександр, Віктор.

Народні прикмети на 8 грудня

– Якщо 8 грудня тепло, то влітку буде холодно.

– Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

– Якщо липень був спекотним, то грудень буде морозяним.

Що можна робити 8 грудня

1. Щоб справи пішли добре, день треба починати натщесерце.

2. Цього дня треба обов'язково піти до церкви для того, щоб помолитися святому Клименту. Кажуть, що молитви цього дня допоможуть захистити дітей від біди.

Що не можна робити 8 грудня

1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

2. За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить вас міцним здоров'ям.


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Теги: свято, традиції, забобони
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