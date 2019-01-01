Рекордний улов: у Стиру волинянин спіймав щуку-велетня





Трофеєм похизувався Сашка Бардан у Facebook, передає



"9.340 кг, Стир", - коротко підписав світлину рибалка.



"Я думав, що в Стиру більше кілограма не має", - пишуть у коментарі користувачі соцмережі.





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