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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів загинув один військовослужбовець, ще два захисники отримали поранення, а один – бойову травму.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, - повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували 6 ворожих обстрілів.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Теги: українсько-російська війна, смерть бійця, Схід
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