На Донбасі загинув український військовий

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7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів загинув один військовослужбовець, ще два захисники отримали поранення, а один – бойову травму.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, - повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували 6 ворожих обстрілів.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, - повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували 6 ворожих обстрілів.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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