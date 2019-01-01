На Донбасі загинув український військовий





Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, - повідомляє



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували 6 ворожих обстрілів.



З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів загинув один військовослужбовець, ще два захисники отримали поранення, а один – бойову травму.Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, - повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували 6 ворожих обстрілів.З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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