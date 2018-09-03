вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру

Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру
33-річному лучанину, який вчинив смертельну ДТП на вулиці Карпенка-Карого в обласному центрі Волині, оголосили підозру.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Нагадаємо, майже опівночі 7 грудня нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки BMW 528І, рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.

Потерпіла загинула на місці пригоди.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку.

Автомобіль же, водій якого, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні, намагався утекти із місця ДТП, затримала патрульна поліція коло села Піддубці Луцького району.

Водія затримали в порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, смертельна аварія, підозра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15
Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру
Сьогодні, 10:41
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:15
8 грудня – яке сьогодні свято та чому не можна скаржитися на холоднечу в цей день
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Волинський адвокат «привласнив» квартиру лучанки та продав її Волинський адвокат «привласнив» квартиру лучанки та продав її
07 травень, 16:57
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
03 вересень, 2018, 12:01
Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15
8 грудня на Волині: гортаючи календар 8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15
 0
Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру
Сьогодні, 10:41
 0
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:15
 0
8 грудня – яке сьогодні свято та чому не можна скаржитися на холоднечу в цей день
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8