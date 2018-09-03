Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру
Сьогодні, 10:41
33-річному лучанину, який вчинив смертельну ДТП на вулиці Карпенка-Карого в обласному центрі Волині, оголосили підозру.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, майже опівночі 7 грудня нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки BMW 528І, рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.
Потерпіла загинула на місці пригоди.
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Автомобіль же, водій якого, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні, намагався утекти із місця ДТП, затримала патрульна поліція коло села Піддубці Луцького району.
Водія затримали в порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, майже опівночі 7 грудня нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки BMW 528І, рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.
Потерпіла загинула на місці пригоди.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку.
Автомобіль же, водій якого, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні, намагався утекти із місця ДТП, затримала патрульна поліція коло села Піддубці Луцького району.
Водія затримали в порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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