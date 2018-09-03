Лучанину, який збив на смерть жінку на Карпенка-Карого, повідомили підозру





Про це повідомляє прокуратура Волині.



Нагадаємо,



Потерпіла загинула на місці пригоди.



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Автомобіль же, водій якого, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні, намагався утекти із місця ДТП, затримала патрульна поліція коло села Піддубці Луцького району.



Водія затримали в порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річному лучанину, який вчинив смертельну ДТП на вулиці Карпенка-Карого в обласному центрі Волині, оголосили підозру.Про це повідомляє прокуратура Волині.Нагадаємо, майже опівночі 7 грудня нетверезий чоловік , перебуваючи за кермом автомобіля марки BMW 528І, рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.Потерпіла загинула на місці пригоди.Автомобіль же, водій якого, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні, намагався утекти із місця ДТП, затримала патрульна поліція коло села Піддубці Луцького району.Водія затримали в порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

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