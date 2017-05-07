вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки

На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки
На автодорозі Київ–Чоп поблизу села Ожидів, Буського району зіткнулися Renault та «УАЗ».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 7 грудня, близько 10:20, - інформує Нацполіція у Львівській області.

Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Renault Scenic під керуванням 33-річного жителя Рівненської області та «УАЗ 3909», яким керував 55-річний мешканець Турківського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «УАЗу» та пасажири обох транспортних засобів – 39-річний житель Івано-Франківщини та 48-річний мешканець міста Рівне.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Київ-Чоп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок
Сьогодні, 14:05
У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 13:37
На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:05
Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village
Сьогодні, 12:35
Сьогодні – День жалоби за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
08 вересень, 03:16
Легковик в'їхав у вантажівку: двоє волинян загинули Легковик в'їхав у вантажівку: двоє волинян загинули
07 травень, 2017, 10:42
Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО
07 грудень, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 13:37
 0
На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:05
 0
Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village
Сьогодні, 12:35
 0
Сьогодні – День жалоби за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8