На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:05
На автодорозі Київ–Чоп поблизу села Ожидів, Буського району зіткнулися Renault та «УАЗ».
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 7 грудня, близько 10:20, - інформує Нацполіція у Львівській області.
Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Renault Scenic під керуванням 33-річного жителя Рівненської області та «УАЗ 3909», яким керував 55-річний мешканець Турківського району.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «УАЗу» та пасажири обох транспортних засобів – 39-річний житель Івано-Франківщини та 48-річний мешканець міста Рівне.
Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 7 грудня, близько 10:20, - інформує Нацполіція у Львівській області.
Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Renault Scenic під керуванням 33-річного жителя Рівненської області та «УАЗ 3909», яким керував 55-річний мешканець Турківського району.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «УАЗу» та пасажири обох транспортних засобів – 39-річний житель Івано-Франківщини та 48-річний мешканець міста Рівне.
Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок
Сьогодні, 14:05
У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 13:37
На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:05
Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village
Сьогодні, 12:35
Сьогодні – День жалоби за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 12:09