На трасі «Київ-Чоп» – аварія: зіткнулися дві автівки





Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 7 грудня, близько 10:20, - інформує



Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Renault Scenic під керуванням 33-річного жителя Рівненської області та «УАЗ 3909», яким керував 55-річний мешканець Турківського району.



Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «УАЗу» та пасажири обох транспортних засобів – 39-річний житель Івано-Франківщини та 48-річний мешканець міста Рівне.



Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ–Чоп поблизу села Ожидів, Буського району зіткнулися Renault та «УАЗ».Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 7 грудня, близько 10:20, - інформує Нацполіція у Львівській області Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – Renault Scenic під керуванням 33-річного жителя Рівненської області та «УАЗ 3909», яким керував 55-річний мешканець Турківського району.Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «УАЗу» та пасажири обох транспортних засобів – 39-річний житель Івано-Франківщини та 48-річний мешканець міста Рівне.Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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