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У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі

У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі
У Луцьку скасували сьогодні проведення всеукраїнської акції проти насильства у зв'язку із загиблими під час пожежі в одеському коледжі.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

У зв’язку з тим, що указом Презедента 8 грудня оголошено загальнодержавний день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі, проведення заходів, запланованих на сьогодні у рамках всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" скасовано.

Зазначають, час і дату їх проведення повідомлять додатково.


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Теги: День жалоби, Луцьк, акція проти насильства
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