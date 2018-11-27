У Луцьку скасували акцію проти насильства через траур за загиблими в одеському коледжі





Про це інформує



У зв’язку з тим, що указом Презедента 8 грудня оголошено загальнодержавний день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі, проведення заходів, запланованих на сьогодні у рамках всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" скасовано.



Зазначають, час і дату їх проведення повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скасували сьогодні проведення всеукраїнської акції проти насильства у зв'язку із загиблими під час пожежі в одеському коледжі.Про це інформує ГУНП у Волинській області. У зв’язку з тим, що указом Презедента 8 грудня оголошено загальнодержавний день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі, проведення заходів, запланованих на сьогодні у рамках всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" скасовано.Зазначають, час і дату їх проведення повідомлять додатково.

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