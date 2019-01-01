На Волині відремонтували аварійний міст

За ініціативи та сприяння Локачинської селищної ради і місцевих лісогосподарських підприємств місцеве ВЖКГ здійснило ремонтні роботи з відновлення пішохідного мосту через річку Луга-Свинорейка в районі вулиць Шевченка і Молодіжної.Про це повідомляє "Район. Локачі".Як розповів Локачинський селищний голова, питання ремонту гідротехнічної споруди (дамби), що збудована в 1950 році, та пішохідного мосту неодноразово порушувалось на різноманітних нарадах і робочих зустрічах як на районному, так і на обласному рівнях.Ще до сьогодні цей об’єкт не має власника та не перебуває на балансі в спеціалізованих організаціях, до функцій яких відноситься обслуговування гідротехнічних споруд, що розміщені на річках.Тож Локачинська селищна рада розпочала процедуру визнання цього об’єкту безгосподарним майном, про що подано оголошення в ЗМІ районного та обласного рівнів. Після завершення цієї процедури, найвірогідніше що це відбудеться у судовому порядку, буде визнано власника та балансоутримувача майна, що має повне зношення та знаходиться в аварійному стані.Виконавчий комітет селищної ради поки що притримується позиції, щоб це були спеціалізовані структури сфери водного господарства. Якщо не вдасться знайти порозуміння, тоді цей об’єкт рішенням селищної ради буде віднесено до комунального майна селища та передасться на баланс для подальшого обслуговування Локачинському ВУЖКГ. Після цього необхідно буде виготовити проектно-кошторисну документацію, віднайти фінанси з бюджетів різних рівнів, щоб провести ремонтні роботи. Але цей процес займе тривалий час.Пішохідний міст, що сполучає берегову частину вулиці Шевченка з вулицею Молодіжною і є об’єктом благоустрою селища, знаходився в незадовільному стані та створював небезпеку для громадян, які ним користувалися. Тому селищна рада вирішила провести комплекс робіт з впорядкування мосту. Так, змонтовали міцну металеву огорожу, влаштовали повний дерев’яний настил, пофарбували конструкції тощо.Роботи виконувало Локачинське ВУЖКГ. Адже громадяни не мають потерпати, поки завершиться розв’язання спірних питань та бюрократична процедура з визнання власника гідротехнічної споруди.«Ремонт мосту є першим кроком з вирішення цього питання в цілому. А поки що територія біля дамби (берегова зона та водне плесо річки) не повинна використовуватися громадянами для купання та відпочинку, про що неодноразово попереджала селищна рада. В перспективі це місце стане повністю безпечним та придатним для повноцінного користування та відпочинку наших громадян», – зауважив селищний голова Богдан Іус».