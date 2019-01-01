Подробиці зникнення українця, якого знайшли в Польщі через 22 роки





Увесь цей час він перебував за кордоном, у Польщі, не даючи про себе жодної звістки. Тепер йому, як нелегальному мігранту, буде заборонено повертатись у Польщу, - повідомляє



Нагадаємо, нещодавно



"Коли він покидав межі України, мав паспорт старого зразка — громадянина УРСР. За цим паспортом він отримав закордонний і виїхав до Польщі. У його паспорті не було реєстрації за місцем проживання. Чоловік — уродженець Чернігівської області, це були всі офіційні дані про нього", — розповів завідувач сектора організації запобігання нелегальній міграції ДМС в Рівненській області Олександр Власевич.



Відтоді чоловік не зв’язу­вався з батьками. Причини його мама, яка проживає у Рівному, назвати відмовилася. Відомо, що він мав сім’ю, щоправда, з дружиною перебував у цивільному шлюбі, у них є спільна дитина. Тепер дружина не бажає його бачити.



У 2005 році батьки чоловіка вирішили подати його в розшук. Не знаючи, що на той момент він вже 8 років як нелегально перебував у Польщі. У 2019 році польським прикордонникам Бещадського відділу Прикордонної варти Республіки Польща таки вдалося його знайти. Тож тепер він підлягає процедурі реадмісії — його передадуть з Польщі в Україну без права повернення за порушення правил перебування.



"Фактично цей громадянин був увесь цей час незаконним емігрантом. За місяць ми проводимо по декілька процедур реадмісії, повертаючи наших громадян з Польщі, Німеччини, Швейцарії та інших країн Євросоюзу, де їх знаходять. Цьогоріч виявили 14 таких мігрантів. Вважається, що близько 6-10 мільйонів українців на разі перебувають у незаконній міграції", — пояснює П. Власевич.



Головне фото - ілюстративне.

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