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Покарали волинянку, яка лаялася у дворі будинку

Покарали волинянку, яка лаялася у дворі будинку
У Рожищі судили жінку за вчинення дрібного хуліганства.

Слухання справи відбулось 28 листопада. Про це йдеться в постанові суду, повідомляє "Район. Рожище".

16 листопада близько 12:00 підсудна, перебуваючи на сходовій клітці та подвір'ї будинку на вулиці Незалежності, ображала мешканців будинку нецензурною лайкою, чим порушила громадський порядок та спокій громадян.

Мешканці будинку викликали поліцію та написали колективне звернення. У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.

Суддя постановив визнати підсудну винною у вчиненні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин. Також вона сплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.


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Теги: Рожище, нецензурна лексика, штраф
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