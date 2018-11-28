Покарали волинянку, яка лаялася у дворі будинку
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У Рожищі судили жінку за вчинення дрібного хуліганства.
Слухання справи відбулось 28 листопада. Про це йдеться в постанові суду, повідомляє "Район. Рожище".
16 листопада близько 12:00 підсудна, перебуваючи на сходовій клітці та подвір'ї будинку на вулиці Незалежності, ображала мешканців будинку нецензурною лайкою, чим порушила громадський порядок та спокій громадян.
Мешканці будинку викликали поліцію та написали колективне звернення. У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати підсудну винною у вчиненні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин. Також вона сплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
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Слухання справи відбулось 28 листопада. Про це йдеться в постанові суду, повідомляє "Район. Рожище".
16 листопада близько 12:00 підсудна, перебуваючи на сходовій клітці та подвір'ї будинку на вулиці Незалежності, ображала мешканців будинку нецензурною лайкою, чим порушила громадський порядок та спокій громадян.
Мешканці будинку викликали поліцію та написали колективне звернення. У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати підсудну винною у вчиненні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин. Також вона сплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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