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Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського

Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали державні нагороди від президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Відтак, згідно Указу Президента України №878 військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступення "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

"Наші вітання, дорогі побратими!", - йдеться у дописі.

Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського
Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського


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Теги: державні нагородили, президент України, волинська бригада
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