Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського





Про це йдеться



Відтак, згідно Указу Президента України №878 військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступення "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».



"Наші вітання, дорогі побратими!", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали державні нагороди від президента України Володимира Зеленського.Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.Відтак, згідно Указу Президента України №878 військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступення "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні»."Наші вітання, дорогі побратими!", - йдеться у дописі.

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