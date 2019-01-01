Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського
Сьогодні, 16:11
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали державні нагороди від президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.
Відтак, згідно Указу Президента України №878 військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступення "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».
"Наші вітання, дорогі побратими!", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.
Відтак, згідно Указу Президента України №878 військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступення "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».
"Наші вітання, дорогі побратими!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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