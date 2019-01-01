Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 4-6º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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