вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відремонтували аварійний міст
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством
Сьогодні, 19:44
65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
Сьогодні, 19:20
Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
06 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня
05 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
04 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня
03 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відремонтували аварійний міст
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством
Сьогодні, 19:44
 0
65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
Сьогодні, 19:20
 0
Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8