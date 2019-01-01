Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня





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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 4-6º тепла.

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