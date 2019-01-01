Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав їжу
Сьогодні, 17:38
Луцький міськрайонний суд виніс неповнолітньому студенту ЛВПУ №9 вирок за крадіжку їжі.
Пригода трапилася 13 червня, - пише ІА "Конкурент".
Уночі хлопець зламав ролет, який зачиняв торгівельний павільйон, і викрав їжу. А саме банку із кукурудзою, рибу, фіскашки, арахіс, чипси. Загальна сума вкраденого 1316 гривень.
У судовому засіданні неповнолітній розкаявся та визнав вину.
Суд присудив йому 1 рік умовно з обов`язком приходити до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
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Пригода трапилася 13 червня, - пише ІА "Конкурент".
Уночі хлопець зламав ролет, який зачиняв торгівельний павільйон, і викрав їжу. А саме банку із кукурудзою, рибу, фіскашки, арахіс, чипси. Загальна сума вкраденого 1316 гривень.
У судовому засіданні неповнолітній розкаявся та визнав вину.
Суд присудив йому 1 рік умовно з обов`язком приходити до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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