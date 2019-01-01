Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав їжу





Пригода трапилася 13 червня, - пише ІА



Уночі хлопець зламав ролет, який зачиняв торгівельний павільйон, і викрав їжу. А саме банку із кукурудзою, рибу, фіскашки, арахіс, чипси. Загальна сума вкраденого 1316 гривень.



У судовому засіданні неповнолітній розкаявся та визнав вину.



Суд присудив йому 1 рік умовно з обов`язком приходити до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд виніс неповнолітньому студенту ЛВПУ №9 вирок за крадіжку їжі.Пригода трапилася 13 червня, - пише ІА "Конкурент" Уночі хлопець зламав ролет, який зачиняв торгівельний павільйон, і викрав їжу. А саме банку із кукурудзою, рибу, фіскашки, арахіс, чипси. Загальна сума вкраденого 1316 гривень.У судовому засіданні неповнолітній розкаявся та визнав вину.Суд присудив йому 1 рік умовно з обов`язком приходити до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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