Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у понеділок, 9 грудня, на деяких вулицях тимчасово не буде електроенергії.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, електропостачання буде припинене за такими адресами:
10:00-17:00- вул. Ковельська;
09:00-13:00- вул. Пирогова, вул. Тополева (частково), вул. Баранова (частково);
13:00-17:00- вул. Замкова (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Плитниця (частково).
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, електропостачання буде припинене за такими адресами:
10:00-17:00- вул. Ковельська;
09:00-13:00- вул. Пирогова, вул. Тополева (частково), вул. Баранова (частково);
13:00-17:00- вул. Замкова (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Плитниця (частково).
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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