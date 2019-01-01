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Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла

Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла
У Луцьку у понеділок, 9 грудня, на деяких вулицях тимчасово не буде електроенергії.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, електропостачання буде припинене за такими адресами:

10:00-17:00- вул. Ковельська;

09:00-13:00- вул. Пирогова, вул. Тополева (частково), вул. Баранова (частково);

13:00-17:00- вул. Замкова (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Плитниця (частково).

Просять вибачення за тимчасові незручності.



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Теги: Луцьк, світло, відключення
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