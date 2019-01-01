Декілька вулиць Луцька 9 грудня залишаться без світла





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, електропостачання буде припинене за такими адресами:



10:00-17:00- вул. Ковельська;



09:00-13:00- вул. Пирогова, вул. Тополева (частково), вул. Баранова (частково);



13:00-17:00- вул. Замкова (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Плитниця (частково).



Просять вибачення за тимчасові незручності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у понеділок, 9 грудня, на деяких вулицях тимчасово не буде електроенергії.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, електропостачання буде припинене за такими адресами:10:00-17:00- вул. Ковельська;09:00-13:00- вул. Пирогова, вул. Тополева (частково), вул. Баранова (частково);13:00-17:00- вул. Замкова (частково), вул. Кафедральна (частково), вул. Плитниця (частково).Просять вибачення за тимчасові незручності.

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