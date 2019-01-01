Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством





Про це йдеться в ухвалі Луцького міського суду від 3 грудня, пише



Неповнолітній, усвідомлюючи що він робить і як на цьому можна заробити, запропонував дівчині зайнятись проституцією при його посередництві, на що остання погодилась.



За угодою він мав підшукати клієнтуру, гарантувати повії нагляд та опіку. Тож у приміщенні готелю на проспекті Відродження, 15 в Луцьку, він таки звів знайому з клієнтом за гроші в сумі 1000 грн. За сутенерство жінка перерахувала звіднику на картку 438,75 грн.



При підготовки справи неповнолітній свою вину визнав. А 30 вересня 2019 року уклав з прокурором угоду про вину.



Суд виніс вирок: 1 рік та 6 місяців умовно.

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