Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко
Сьогодні, 16:50
Акція «Червоні лінії» об’єднала патріотичні сили у парламенті та поза ним, світове українство і громадянське суспільство всередині країни.
Про це заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко під час виступу на багатотисячному Віче у центрі Києва, - інформує пресслужба партії.
«Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості», – наголосив Петро Порошенко.
«Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую «Європейській Солідарності», дякую «Батьківщині», дякую «Голосу». Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі українських інтересів», – переконаний Петро Порошенко.
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Про це заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко під час виступу на багатотисячному Віче у центрі Києва, - інформує пресслужба партії.
«Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості», – наголосив Петро Порошенко.
«Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую «Європейській Солідарності», дякую «Батьківщині», дякую «Голосу». Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі українських інтересів», – переконаний Петро Порошенко.
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