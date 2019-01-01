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Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко

Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко
Акція «Червоні лінії» об’єднала патріотичні сили у парламенті та поза ним, світове українство і громадянське суспільство всередині країни.

Про це заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко під час виступу на багатотисячному Віче у центрі Києва, - інформує пресслужба партії.

«Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості», – наголосив Петро Порошенко.

«Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую «Європейській Солідарності», дякую «Батьківщині», дякую «Голосу». Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі українських інтересів», – переконаний Петро Порошенко.

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Теги: політична партія, Петро Порошенко, проти капітуляції
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