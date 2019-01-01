На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам





Мова йде про дані середньомісячної заробітної плати, отриманої у 2019 році, - пише



У першому квартарі це було 81,1% до зарплати чоловіків, у другому – 81,6%, а у третьому – 78,1%.



Зауважимо, що ці дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження, яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Тобто, мова йде про заробітні плати саме на таких підприємствах.



Загалом, на території всієї України у жінок зарплати менші, аніж у чоловіків.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до даних Держстатистики жінки у Волинській області отримують на 20% меншу заробітну плату, аніж чоловіки.Мова йде про дані середньомісячної заробітної плати, отриманої у 2019 році, - пише ІА Конкурент У першому квартарі це було 81,1% до зарплати чоловіків, у другому – 81,6%, а у третьому – 78,1%.Зауважимо, що ці дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження, яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Тобто, мова йде про заробітні плати саме на таких підприємствах.Загалом, на території всієї України у жінок зарплати менші, аніж у чоловіків.

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