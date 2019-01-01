вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам

На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам
Відповідно до даних Держстатистики жінки у Волинській області отримують на 20% меншу заробітну плату, аніж чоловіки.

Мова йде про дані середньомісячної заробітної плати, отриманої у 2019 році, - пише ІА Конкурент.

У першому квартарі це було 81,1% до зарплати чоловіків, у другому – 81,6%, а у третьому – 78,1%.

Зауважимо, що ці дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження, яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Тобто, мова йде про заробітні плати саме на таких підприємствах.

Загалом, на території всієї України у жінок зарплати менші, аніж у чоловіків.

На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам


На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, жінки, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порушники, які розклеювали рекламу у Луцьку, платитимуть штраф
Сьогодні, 21:33
На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам
Сьогодні, 21:07
На Волині відремонтували аварійний міст
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
Відомо, кому з волинян платять найбільші зарплати Відомо, кому з волинян платять найбільші зарплати
01 листопад, 19:23
В Україні середня зарплата більше, ніж вдвічі перевищила мінімальну В Україні середня зарплата більше, ніж вдвічі перевищила мінімальну
03 травень, 06:25
За рік зарплати волинян зросли на 22% За рік зарплати волинян зросли на 22%
30 січень, 15:36
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
28 січень, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порушники, які розклеювали рекламу у Луцьку, платитимуть штраф
Сьогодні, 21:33
 0
На Волині жінкам платять на 20% менше, аніж чоловікам
Сьогодні, 21:07
 0
На Волині відремонтували аварійний міст
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8