Порушники, які розклеювали рекламу у Луцьку, платитимуть штраф





Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Департаменту муніципальної варти.



"Луцьк на вихідних прокинувся у несанкціонованій рекламі!

Розміщення реклами на електроопорах, деревах, стінах є порушенням.

Інспектори виявили порушника і склали протокол.

Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Порушники, які незаконно розміщують рекламу на стовпах та деревах Луцька платитимуть штраф.Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Департаменту муніципальної варти."Луцьк на вихідних прокинувся у несанкціонованій рекламі!Розміщення реклами на електроопорах, деревах, стінах є порушенням.Інспектори виявили порушника і склали протокол.Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.

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