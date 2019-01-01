Порушники, які розклеювали рекламу у Луцьку, платитимуть штраф
Сьогодні, 21:33
Порушники, які незаконно розміщують рекламу на стовпах та деревах Луцька платитимуть штраф.
Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Департаменту муніципальної варти.
"Луцьк на вихідних прокинувся у несанкціонованій рекламі!
Розміщення реклами на електроопорах, деревах, стінах є порушенням.
Інспектори виявили порушника і склали протокол.
Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Департаменту муніципальної варти.
"Луцьк на вихідних прокинувся у несанкціонованій рекламі!
Розміщення реклами на електроопорах, деревах, стінах є порушенням.
Інспектори виявили порушника і склали протокол.
Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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