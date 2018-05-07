За вкрадений телефон лучанин потрапив на 5 років до в'язниці
Сьогодні, 23:23
Злодій, який скориставшись неуважністю потерпілої, викрав IPhone 8 прямо посеред вулиці Кравчука у Луцьку, проведе за ґратами п’ять років.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, під час суду встановили, що 25 червня раніше неодноразово судимий обвинувачений, перебуваючи поблизу будинку №16 на вулиці Кравчука, скориставшись неуважністю потерпілої, викрав у неї мобільний телефон «IPhone 8 Plus Gold», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 20 тисяч гривень.
Окрім того, чоловік здійснив ще кілька злочинів, вкравши з магазинів сумки та годинники.
Допитаний у судовому засіданні чоловік свою вину визнав. Суд призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, приєднавши 6 місяців невідбутого покарання.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Так, під час суду встановили, що 25 червня раніше неодноразово судимий обвинувачений, перебуваючи поблизу будинку №16 на вулиці Кравчука, скориставшись неуважністю потерпілої, викрав у неї мобільний телефон «IPhone 8 Plus Gold», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 20 тисяч гривень.
Окрім того, чоловік здійснив ще кілька злочинів, вкравши з магазинів сумки та годинники.
Допитаний у судовому засіданні чоловік свою вину визнав. Суд призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, приєднавши 6 місяців невідбутого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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