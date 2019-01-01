Поблизу луцького нічного клубу чоловікові проламали череп





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 14 грудня минулого року обвинувачений близько 5 години знаходився поблизу нічного клубу «Голівуд» на вулиці Євгена Сверстюка.



Так, в ході словесного конфлікту із потерпілим обвинувачений вдарив його по голові, внаслідок чого той отримав перелом скроневої кістки. Отримані травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.



Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, потерпілий претензій до обвинуваченого не мав.



Суд затвердив угоду та призначив злочинцю покарання у виді штрафу 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 тисяч 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час бійки поблизу нічного клубу «Голівуд» в обласному центрі Волині одному з її учасників проламали череп. Чоловік, який наніс травму, відбувся штрафом.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 14 грудня минулого року обвинувачений близько 5 години знаходився поблизу нічного клубу «Голівуд» на вулиці Євгена Сверстюка.Так, в ході словесного конфлікту із потерпілим обвинувачений вдарив його по голові, внаслідок чого той отримав перелом скроневої кістки. Отримані травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, потерпілий претензій до обвинуваченого не мав.Суд затвердив угоду та призначив злочинцю покарання у виді штрафу 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 тисяч 200 гривень.

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