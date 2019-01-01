У Бахмуті поховали активіста, якого вбили за українську мову

Артема Мирошниченка, якого двоє підлітків побили до смерті за те, що той говорив українською.



Про це повідомила журналістка Наталя Федченко на своїй сторінці в Facebook,



Місцеві активісти впевнені, що причиною вбивства була саме мова. Свідки, які говорили це, не хочуть називати імена, бо бояться за власні життя, пише журналістка.



"На Артема страшно дивитися, на ньому немає живого місця. Плачуть жінки, які прийшли прощатися, плачуть чоловіки", - додала вона.



Як повідомляв УНІАН, волонтер із Бахмута Артем Мірошниченко, на якого напали 29 листопада, помер у лікарні після тижня в комі. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження щодо побиття у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченко у зв’язку з його смертю. Артем був активістом волонтерської групи «Бахмут Український». У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у шпиталі. Артем розмовляв українською і ходив на заходи та волонтерські акції допомоги.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бахмуті Донецької області поховали волонтера, якого двоє підлітків побили до смерті за те, що той говорив українською.Про це повідомила журналістка Наталя Федченко на своїй сторінці в Facebook, пише Уніан Місцеві активісти впевнені, що причиною вбивства була саме мова. Свідки, які говорили це, не хочуть називати імена, бо бояться за власні життя, пише журналістка."На Артема страшно дивитися, на ньому немає живого місця. Плачуть жінки, які прийшли прощатися, плачуть чоловіки", - додала вона.Як повідомляв УНІАН, волонтер із Бахмута Артем Мірошниченко, на якого напали 29 листопада, помер у лікарні після тижня в комі. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження щодо побиття у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченко у зв’язку з його смертю. Артем був активістом волонтерської групи «Бахмут Український». У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у шпиталі. Артем розмовляв українською і ходив на заходи та волонтерські акції допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію