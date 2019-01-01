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Пішов із життя відомий боєць АТО Ігор Волинець

Пішов із життя відомий боєць АТО Ігор Волинець
У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством учасник антитерористичної операції, боєць 95-ї окремої бригади Ігор Волинець.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook військовий Сергій Сердюк, - пише Уніан.

За його даними, трагедія сталася в ніч на 7 грудня. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством.

"Сьогодні ми отримали скорботну звістку: У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством колишній боєць 2-го батальйону 95-ї бригади, Народний Герой, Ігор Волинець, уродженець с.Голубівка (Ружинський район) Житомирська область",- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поховали Волинця у рідному селі Голубівка. Офіційної інформації від правоохоронців з приводу цієї трагедії наразі немає. Причини, що спонукали Волинця до самогубства, наразі встановлюються.

Нагадаємо, Ігор Волинець був водієм взводу розвідників, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а також орденом "Народний Герой України."


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Теги: самогубство, воїн, ато, ігор волинець
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