Пішов із життя відомий боєць АТО Ігор Волинець

У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством учасник антитерористичної операції, боєць 95-ї окремої бригадиПро це повідомляє на сторінці у Facebook військовий, - пише Уніан.За його даними, трагедія сталася в ніч на 7 грудня. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством."Сьогодні ми отримали скорботну звістку: У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством колишній боєць 2-го батальйону 95-ї бригади, Народний Герой, Ігор Волинець, уродженець с.Голубівка (Ружинський район) Житомирська область",- йдеться у повідомленні.Також зазначається, що поховали Волинця у рідному селі Голубівка. Офіційної інформації від правоохоронців з приводу цієї трагедії наразі немає. Причини, що спонукали Волинця до самогубства, наразі встановлюються.Нагадаємо, Ігор Волинець був водієм взводу розвідників, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а також орденом "Народний Герой України."