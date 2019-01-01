Пішов із життя відомий боєць АТО Ігор Волинець
Сьогодні, 06:10
У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством учасник антитерористичної операції, боєць 95-ї окремої бригади Ігор Волинець.
Про це повідомляє на сторінці у Facebook військовий Сергій Сердюк, - пише Уніан.
За його даними, трагедія сталася в ніч на 7 грудня. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством.
"Сьогодні ми отримали скорботну звістку: У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством колишній боєць 2-го батальйону 95-ї бригади, Народний Герой, Ігор Волинець, уродженець с.Голубівка (Ружинський район) Житомирська область",- йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що поховали Волинця у рідному селі Голубівка. Офіційної інформації від правоохоронців з приводу цієї трагедії наразі немає. Причини, що спонукали Волинця до самогубства, наразі встановлюються.
Нагадаємо, Ігор Волинець був водієм взводу розвідників, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а також орденом "Народний Герой України."
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Про це повідомляє на сторінці у Facebook військовий Сергій Сердюк, - пише Уніан.
За його даними, трагедія сталася в ніч на 7 грудня. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством.
"Сьогодні ми отримали скорботну звістку: У ніч на 7 грудня покінчив життя самогубством колишній боєць 2-го батальйону 95-ї бригади, Народний Герой, Ігор Волинець, уродженець с.Голубівка (Ружинський район) Житомирська область",- йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що поховали Волинця у рідному селі Голубівка. Офіційної інформації від правоохоронців з приводу цієї трагедії наразі немає. Причини, що спонукали Волинця до самогубства, наразі встановлюються.
Нагадаємо, Ігор Волинець був водієм взводу розвідників, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а також орденом "Народний Герой України."
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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