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«Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук

«Україна забезпечена усіма ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму», – Гончарук
Україна забезпечена усіма необхідними ресурсами, щоб пройти цю зиму, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу «1+1».

Про це пише Радіо Свобода.

«Україна забезпечена газом, вугіллям, усіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь потурбувалися, щоб нічого в енергетичному плані Україні не загрожувало найближчим часом», – заявив Гончарук.

Він нагадав, що 1 січня 2020 року завершується договір про транзит через Україну російського газу.

«Нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі. Ми сприймаємо цей контракт не лише як економічний. Цей контракт, перш за все, політичний і безпековий підтекст», – сказав Гончарук.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».

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Теги: газ, опалення, гончарук
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