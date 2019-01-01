Ukraїner зняв сюжет про волинське село. ВІДЕО





Сюжет вийшов 5 грудня, повідомляє



Нагадаємо, господарі із Хорохорина роблять акцент не на вирощуванні зернових та зернобобових культур чи коренеплодів, а на полуниці та пекінській капусті. Сезон тут триває цілий рік.



Як ідеться у лонгріді Ukraїner, село Хорохорин, що за 33 кілометри від Луцька, є прикладом успішного кластера. Тобто тут запровадили таку модель ведення сільського господарства, коли жителі об’єднуються і зосереджуються на виробництві певних видів продукції. У цьому випадку це полуниця і пекінська капуста.



У 2007-2008 роках жителі Хорохорина їздили на заробітки до Польщі і побачили, як функціонує це господарство у сусідів. Здобувши певний досвід та знання, спробували вирощувати полуницю та капусту вже вдома. І це вдалося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ukraїner зняв сюжет про село Хорохорин Луцького району, у якому налагодили вирощування полуниці та пекінської капусти і таким чином побороли бажання людей їхати на закордонні заробітки.Сюжет вийшов 5 грудня, повідомляє Перший Нагадаємо, господарі із Хорохорина роблять акцент не на вирощуванні зернових та зернобобових культур чи коренеплодів, а на полуниці та пекінській капусті. Сезон тут триває цілий рік.Як ідеться у лонгріді Ukraїner, село Хорохорин, що за 33 кілометри від Луцька, є прикладом успішного кластера. Тобто тут запровадили таку модель ведення сільського господарства, коли жителі об’єднуються і зосереджуються на виробництві певних видів продукції. У цьому випадку це полуниця і пекінська капуста.У 2007-2008 роках жителі Хорохорина їздили на заробітки до Польщі і побачили, як функціонує це господарство у сусідів. Здобувши певний досвід та знання, спробували вирощувати полуницю та капусту вже вдома. І це вдалося.

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