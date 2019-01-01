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Ukraїner зняв сюжет про волинське село. ВІДЕО

Ukraїner зняв сюжет про волинське село. ВІДЕО
Ukraїner зняв сюжет про село Хорохорин Луцького району, у якому налагодили вирощування полуниці та пекінської капусти і таким чином побороли бажання людей їхати на закордонні заробітки.

Сюжет вийшов 5 грудня, повідомляє Перший.

Нагадаємо, господарі із Хорохорина роблять акцент не на вирощуванні зернових та зернобобових культур чи коренеплодів, а на полуниці та пекінській капусті. Сезон тут триває цілий рік.

Як ідеться у лонгріді Ukraїner, село Хорохорин, що за 33 кілометри від Луцька, є прикладом успішного кластера. Тобто тут запровадили таку модель ведення сільського господарства, коли жителі об’єднуються і зосереджуються на виробництві певних видів продукції. У цьому випадку це полуниця і пекінська капуста.

У 2007-2008 роках жителі Хорохорина їздили на заробітки до Польщі і побачили, як функціонує це господарство у сусідів. Здобувши певний досвід та знання, спробували вирощувати полуницю та капусту вже вдома. І це вдалося.


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Теги: Ukraїn, хорохорин, село, волинь
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