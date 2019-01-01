Частина Луцька залишилася без води через порив водогону
Сьогодні, 08:56
Через аварійний порив водогону в районі вулиці Карпенка-Карого тимчасово відсутня вода.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
У зв'язку з аварійним поривом магістрального водогону на вулиці Карпенка-Карого тимчасово понижений тиск та відсутнє водопостачання на 40-му, 33-му кварталі та у наближених районах.
Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.
"Просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
У зв'язку з аварійним поривом магістрального водогону на вулиці Карпенка-Карого тимчасово понижений тиск та відсутнє водопостачання на 40-му, 33-му кварталі та у наближених районах.
Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.
"Просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.
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