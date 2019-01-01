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Частина Луцька залишилася без води через порив водогону

Частина Луцька залишилася без води через порив водогону
Через аварійний порив водогону в районі вулиці Карпенка-Карого тимчасово відсутня вода.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

У зв'язку з аварійним поривом магістрального водогону на вулиці Карпенка-Карого тимчасово понижений тиск та відсутнє водопостачання на 40-му, 33-му кварталі та у наближених районах.

Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.

"Просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.

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Теги: водогін, порив, вода, Луцьк
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