Частина Луцька залишилася без води через порив водогону





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



У зв'язку з аварійним поривом магістрального водогону на вулиці Карпенка-Карого тимчасово понижений тиск та відсутнє водопостачання на 40-му, 33-му кварталі та у наближених районах.



Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.



"Просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.

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