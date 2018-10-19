Відпустили додому водія, який на Карпенка-Карого на смерть збив молоду жінку





Про це з посиланням на інформацію речника ГУНП у Волинській області Віктора Гомоля повідомляють "



Нагадаємо, близько опівночі у ніч з 6 на 7 грудня на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528 насмерть збив перехожу й втік з місця ДТП. Жінка від отриманих травм померла на місці, від удару її відкинуло на десятки метрів.



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Свідком інциденту став екіпаж патрульних, який почав переслідувати авто порушників, до погоні доєднався ще один екіпаж. Затримати автомобіль вдалося аж у селі Піддубці.



У салоні знаходилося троє чоловіків у стані сильного алкогольного сп’яніння, з собою вони мали невідкорковану пляшку міцного алкоголю.



33-річному лучанину, який був за кермом, прокуратура повідомила про підозру, а 8 грудня під час судового засідання в Луцькому міськрайонному суді обрали міру запобіжного заходу для водія.



Враховуючи важкість злочину, поліція наполягала на взятті під варту водія, проте суд зважив на аргументи захисту та відпустив водія під домашній арешт.



Після того, як слідство встановить всі обставини ДТП і роль кожного з її учасників, справу передадуть до суду, який і визначить міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко відпустив під домашній арешт водія автомобіля BMW, який в стані алкогольного сп’яніння на смерть збив жінку та втік з місця пригоди. Поліція клопотала про взяття під варту, проте суд відпустив водія.Про це з посиланням на інформацію речника ГУНП у Волинській області Віктора Гомоля повідомляють " Волинські новини ".Нагадаємо, близько опівночі у ніч з 6 на 7 грудня на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528. Жінка від отриманих травм померла на місці, від удару її відкинуло на десятки метрів.Свідком інциденту став екіпаж патрульних, який почав переслідувати авто порушників, до погоні доєднався ще один екіпаж. Затримати автомобіль вдалося аж у селі Піддубці.У салоні знаходилося троє чоловіків у стані сильного алкогольного сп’яніння, з собою вони мали невідкорковану пляшку міцного алкоголю.33-річному лучанину, який був за кермом, прокуратура повідомила про підозру, а 8 грудня під час судового засідання в Луцькому міськрайонному суді обрали міру запобіжного заходу для водія.Враховуючи важкість злочину, поліція наполягала на взятті під варту водія, проте суд зважив на аргументи захисту та відпустив водія під домашній арешт.Після того, як слідство встановить всі обставини ДТП і роль кожного з її учасників, справу передадуть до суду, який і визначить міру покарання.

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