Щовівторка – «День глядача» в кінотеатрі PremierCity*
Сьогодні, 10:12
Кінотеатр PremierCity запрошує дивитися фільми за мінімальними цінами на сеанси: до 18:00 – 35 грн., на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше, – 50 грн., в тому числі і на прем’єрні фільми.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Квитки на фільм ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
Ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Акція діє до 31.12.2019 року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня згідно з прейскурантом кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Квитки на фільм ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
Ціна за акційним тарифом не може бути нижчою мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Акція діє до 31.12.2019 року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня згідно з прейскурантом кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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