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На Рівненщині юнак вбив 90-річного дідуся за відмову позичити гроші

На Рівненщині юнак вбив 90-річного дідуся за відмову позичити гроші
У селі Перемилівка Млинівського району Рівненської області сталося жорстоке вбивство пенсіонера. 90-річного чоловіка зарізали просто в нього вдома.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини, злочин стався близько 11:00 години ранку в суботу, 7 грудня. До будинку 90-річного пенсіонера прийшли односельчани — 42-річна жінка зі своїм сином. Вони попросили позичити їм гроші, але отримали відмову. Це розлютило нетверезого 18-річного молодика, виникла сварка, під час якої парубок почав бити господаря руками, а потім гострим предметом, який потрапив під руку, наніс численні удари по тілу пенсіонера. Мати хлопця, яка частково була свідком конфлікту, злякалася і втекла. 

Вбивця через кілька хвилин після скоєного прийшов до сусідів і повідомив про те, що зробив. На місце події було викликано поліцію. Парубок чекав на поліцейських на місці злочину. Слідчо-оперативна група виявила на тілі померлого множинні колото-різані рани, котрі були завдані, за попередньою версією, викруткою. Повну картину подій правоохоронці встановлять після завершення всіх експертиз. Підозрюваного затримали, йому загрожує передбачене частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України покарання за умисне вбиство.

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Теги: Перемилівка, вбивство, Рівненщина
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