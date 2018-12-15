На Волині заїжджий злочинець пограбував жінку
Сьогодні, 10:35
У п’ятницю, 6 грудня, до Ковельського відділу поліції надійшла заява від 65- річної місцевої жительки про грабіж.
Жінка повідомила, що близько 6 години ранку на бульварі Лесі України у Ковелі зловмисник штовхнув її та вирвав із рук сумку з особистими речами і банківськими картками.
Поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 25-річний житель Сумської області. Зловмисника затримали, викрадені картки вилучили.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Жінка повідомила, що близько 6 години ранку на бульварі Лесі України у Ковелі зловмисник штовхнув її та вирвав із рук сумку з особистими речами і банківськими картками.
Поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 25-річний житель Сумської області. Зловмисника затримали, викрадені картки вилучили.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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