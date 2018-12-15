На Волині заїжджий злочинець пограбував жінку

У п’ятницю, 6 грудня, до Ковельського відділу поліції надійшла заява від 65- річної місцевої жительки про грабіж.Жінка повідомила, що близько 6 години ранку на бульварі Лесі України у Ковелі зловмисник штовхнув її та вирвав із рук сумку з особистими речами і банківськими картками.Поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 25-річний житель Сумської області. Зловмисника затримали, викрадені картки вилучили.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.Зловмиснику загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.