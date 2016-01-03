«Різдвяний пряник»: у Луцьку стартує масштабна акція на підтримку онкохворих дітей

Напередодні Дня святого Миколая луцька волонтерка Юлія Панасюк вирішила влаштувати акцію «Різдвяний пряник», а виручені кошти спрямувати Благодійному Фонду «СТОПРАК» для подальшого використання їх на потреби маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру.Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду.Суть акції полягає у зборі коштів у благодійні скриньки, що відбуватиметься у декількох закладах Луцька.Людей, які залишать у скриньці гроші для онкохворих дітей, пригостять смачним імбирним печивом, на заклик про приготування якого відгукнулася вже не одна господиня. У Луцьку буде декілька локацій зі скриньками для «Рідзвяного пряника».Вже з понеділка, 9 грудня, поласувати імбирним печивом та пожертвувати кошти для діток можна у магазині «Сирне королівство» (вулиця Огієнка, 2а). Згодом повідомлять повний список локацій «Різдвяного пряника»!«Різдво – час див, давайте творити їх спільно для добрих цілей!» – кажуть у Благодійному Фонді «СТОПРАК».