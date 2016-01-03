«Різдвяний пряник»: у Луцьку стартує масштабна акція на підтримку онкохворих дітей
Сьогодні, 11:07
Напередодні Дня святого Миколая луцька волонтерка Юлія Панасюк вирішила влаштувати акцію «Різдвяний пряник», а виручені кошти спрямувати Благодійному Фонду «СТОПРАК» для подальшого використання їх на потреби маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду.
Суть акції полягає у зборі коштів у благодійні скриньки, що відбуватиметься у декількох закладах Луцька.
Людей, які залишать у скриньці гроші для онкохворих дітей, пригостять смачним імбирним печивом, на заклик про приготування якого відгукнулася вже не одна господиня. У Луцьку буде декілька локацій зі скриньками для «Рідзвяного пряника».
Вже з понеділка, 9 грудня, поласувати імбирним печивом та пожертвувати кошти для діток можна у магазині «Сирне королівство» (вулиця Огієнка, 2а). Згодом повідомлять повний список локацій «Різдвяного пряника»!
«Різдво – час див, давайте творити їх спільно для добрих цілей!» – кажуть у Благодійному Фонді «СТОПРАК».
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Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду.
Суть акції полягає у зборі коштів у благодійні скриньки, що відбуватиметься у декількох закладах Луцька.
Людей, які залишать у скриньці гроші для онкохворих дітей, пригостять смачним імбирним печивом, на заклик про приготування якого відгукнулася вже не одна господиня. У Луцьку буде декілька локацій зі скриньками для «Рідзвяного пряника».
Вже з понеділка, 9 грудня, поласувати імбирним печивом та пожертвувати кошти для діток можна у магазині «Сирне королівство» (вулиця Огієнка, 2а). Згодом повідомлять повний список локацій «Різдвяного пряника»!
«Різдво – час див, давайте творити їх спільно для добрих цілей!» – кажуть у Благодійному Фонді «СТОПРАК».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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