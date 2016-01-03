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«Різдвяний пряник»: у Луцьку стартує масштабна акція на підтримку онкохворих дітей

«Різдвяний пряник»: у Луцьку стартує масштабна акція на підтримку онкохворих дітей
Напередодні Дня святого Миколая луцька волонтерка Юлія Панасюк вирішила влаштувати акцію «Різдвяний пряник», а виручені кошти спрямувати Благодійному Фонду «СТОПРАК» для подальшого використання їх на потреби маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду.

Суть акції полягає у зборі коштів у благодійні скриньки, що відбуватиметься у декількох закладах Луцька.

Людей, які залишать у скриньці гроші для онкохворих дітей, пригостять смачним імбирним печивом, на заклик про приготування якого відгукнулася вже не одна господиня. У Луцьку буде декілька локацій зі скриньками для «Рідзвяного пряника».

Вже з понеділка, 9 грудня, поласувати імбирним печивом та пожертвувати кошти для діток можна у магазині «Сирне королівство» (вулиця Огієнка, 2а). Згодом повідомлять повний список локацій «Різдвяного пряника»!

«Різдво – час див, давайте творити їх спільно для добрих цілей!» – кажуть у Благодійному Фонді «СТОПРАК».

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Теги: допомога, скринька, «Рідзвяний пряник», СТОПРАК
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