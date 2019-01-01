Автомобіль збив 6-річну дівчинку у місті на Волині: дитина – в реанімації





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася в п’ятниця, 6 грудня, по 13 годині.



За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 6-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському на вулиці автомобіль Volkswagen LT збив 6-річну дитину. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася в п’ятниця, 6 грудня, по 13 годині.За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 6-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.Фото ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію