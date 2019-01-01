Автомобіль збив 6-річну дівчинку у місті на Волині: дитина – в реанімації
Сьогодні, 11:20
У Камені-Каширському на вулиці автомобіль Volkswagen LT збив 6-річну дитину. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в п’ятниця, 6 грудня, по 13 годині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 6-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в п’ятниця, 6 грудня, по 13 годині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 6-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.
Фото ілюстративне.
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