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Автомобіль збив 6-річну дівчинку у місті на Волині: дитина – в реанімації

Автомобіль збив 6-річну дівчинку у місті на Волині: дитина – в реанімації
У Камені-Каширському на вулиці автомобіль Volkswagen LT збив 6-річну дитину. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в п’ятниця, 6 грудня, по 13 годині.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 6-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.

Фото ілюстративне.

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Теги: дитина, аварія, Камінь-Каширський, реанімація
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