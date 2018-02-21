Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти

Музичні інструменти, які можуть становити культурну цінність, виявили прикордонники Луцького загону.Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби.Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував наш співвітчизник, прямуючи до Білорусі, через пункт пропуску «Городище», прикордонники у багажному відділенні виявили дві ручні гармоні.Чоловік пояснив, що музичні інструменти йому не належать, а він лише мав перевезти їх через кордон і в подальшому доставити в Литву. При цьому жодних документів на них пред’явити не зміг.Виявлений товар вилучили співробітники ДФС для проведення експертизи.