Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти
Сьогодні, 11:42
Музичні інструменти, які можуть становити культурну цінність, виявили прикордонники Луцького загону.
Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував наш співвітчизник, прямуючи до Білорусі, через пункт пропуску «Городище», прикордонники у багажному відділенні виявили дві ручні гармоні.
Чоловік пояснив, що музичні інструменти йому не належать, а він лише мав перевезти їх через кордон і в подальшому доставити в Литву. При цьому жодних документів на них пред’явити не зміг.
Виявлений товар вилучили співробітники ДФС для проведення експертизи.
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Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував наш співвітчизник, прямуючи до Білорусі, через пункт пропуску «Городище», прикордонники у багажному відділенні виявили дві ручні гармоні.
Чоловік пояснив, що музичні інструменти йому не належать, а він лише мав перевезти їх через кордон і в подальшому доставити в Литву. При цьому жодних документів на них пред’явити не зміг.
Виявлений товар вилучили співробітники ДФС для проведення експертизи.
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