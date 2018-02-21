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Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти

Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти
Музичні інструменти, які можуть становити культурну цінність, виявили прикордонники Луцького загону.

Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час огляду автомобіля Mercedes, яким керував наш співвітчизник, прямуючи до Білорусі, через пункт пропуску «Городище», прикордонники у багажному відділенні виявили дві ручні гармоні.

Чоловік пояснив, що музичні інструменти йому не належать, а він лише мав перевезти їх через кордон і в подальшому доставити в Литву. При цьому жодних документів на них пред’явити не зміг.

Виявлений товар вилучили співробітники ДФС для проведення експертизи.

Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти
Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти
Недовго музика грала: у пункті пропуску на Волині в чоловіка забрали музичні інструменти

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Теги: кордон, прикордонники, гармонь, музичні інструменти, Волинь, Городище
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