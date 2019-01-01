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Ймовірно, з’їли борщівник: на Чернігівщині отруїлися троє дітей, один хлопчик помер

Ймовірно, з’їли борщівник: на Чернігівщині отруїлися троє дітей, один хлопчик помер
У селі Стахорщина Новгород-Сіверського району Чернігівщини троє дітей отруїлися невідомою речовиною й потрапили до лікарні, де найменший помер.

Трапилося це 8 грудня, повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

Відомо, що хлопчики - 2005, 2007 та 2010 років народження. Найменший - 9-річний - о 18:16 помер. Зазначають, що двох дітей, які вижили, доправили до обласної дитячої лікарні.

Проводять з’ясування обставин трагедії, відкрили кримінальне провадження.

За попередньою інформацією, наданою речницею обласної поліції Юлією Ковтун, діти, гуляючи на вулиці, скуштували борщівник і запили його водою з річки.

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Теги: отруєння, діти, смерть
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