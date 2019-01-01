Ймовірно, з’їли борщівник: на Чернігівщині отруїлися троє дітей, один хлопчик помер
Сьогодні, 12:19
У селі Стахорщина Новгород-Сіверського району Чернігівщини троє дітей отруїлися невідомою речовиною й потрапили до лікарні, де найменший помер.
Трапилося це 8 грудня, повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.
Відомо, що хлопчики - 2005, 2007 та 2010 років народження. Найменший - 9-річний - о 18:16 помер. Зазначають, що двох дітей, які вижили, доправили до обласної дитячої лікарні.
Проводять з’ясування обставин трагедії, відкрили кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, наданою речницею обласної поліції Юлією Ковтун, діти, гуляючи на вулиці, скуштували борщівник і запили його водою з річки.
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Трапилося це 8 грудня, повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.
Відомо, що хлопчики - 2005, 2007 та 2010 років народження. Найменший - 9-річний - о 18:16 помер. Зазначають, що двох дітей, які вижили, доправили до обласної дитячої лікарні.
Проводять з’ясування обставин трагедії, відкрили кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, наданою речницею обласної поліції Юлією Ковтун, діти, гуляючи на вулиці, скуштували борщівник і запили його водою з річки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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