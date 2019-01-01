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На «Ягодині» знову – величезна черга з вантажівок

На «Ягодині» знову – величезна черга з вантажівок
У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею у черзі на ранок понеділка стоять 800 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 9:20 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.

Додають, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

Нагадаємо, вчора зранку у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стояли 800 вантажних автомобілів. Станом на 18:00 черга сторотилася до 300 вантажівок.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ягодин, черги, кордон з Польщею
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