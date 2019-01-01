На «Ягодині» знову – величезна черга з вантажівок





Про це повідомляє



Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 9:20 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.



Додають, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.



Нагадаємо, вчора зранку у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею у чергах стояли 800 вантажних автомобілів. Станом на 18:00 черга сторотилася до 300 вантажівок.



Головне фото - ілюстративне.

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