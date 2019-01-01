Вода є: «Луцькводоканал» ремонтує водогін без анонсованого масштабного відключення





Утім, у водоканалі запевняють, що вдалося уникнути вимкнення водопостачання.



За словами заступник начальника з мереж КП "Луцькводоканал" Миколи Рижука, який працював на місці пориву, вдалося приступити до виконання робіт без відключення водопостачання для населення.



Комунальники обіцяють виконати роботи якнайшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 9 грудня у міськраді повідомили про аварійний порив водогону в районі вулиці Карпенка-Карого, через що тимчасово відсутнє водопостачання щонайменше у 40-му та 33-му кварталах.Утім, у водоканалі запевняють, що вдалося уникнути вимкнення водопостачання.За словами заступник начальника з мереж КП "Луцькводоканал", який працював на місці пориву, вдалося приступити до виконання робіт без відключення водопостачання для населення.Комунальники обіцяють виконати роботи якнайшвидше.

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