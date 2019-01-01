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Вода є: «Луцькводоканал» ремонтує водогін без анонсованого масштабного відключення

Вода є: «Луцькводоканал» ремонтує водогін без анонсованого масштабного відключення
Вранці 9 грудня у міськраді повідомили про аварійний порив водогону в районі вулиці Карпенка-Карого, через що тимчасово відсутнє водопостачання щонайменше у 40-му та 33-му кварталах.

Утім, у водоканалі запевняють, що вдалося уникнути вимкнення водопостачання.

За словами заступник начальника з мереж КП "Луцькводоканал" Миколи Рижука, який працював на місці пориву, вдалося приступити до виконання робіт без відключення водопостачання для населення.

Комунальники обіцяють виконати роботи якнайшвидше.

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Теги: Луцькводоканал, водопостачання, ремонт, порив, водогін
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