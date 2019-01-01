На Волині через аукціон продають приміщення державної власності





Цінові пропозиції приймають до 22 грудня, проведуть аукціон 23 грудня. Стартова ціна лоту становить 439,966, - повідомляють



Як йдеться в описі лоту, продають групу інвентарних об’єктів, розташованих на вулиці Миру, 11 у селищі Любешів: приміщення лабораторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 277,6 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, підлога – цемент, лінолеум, покрівля – шифер, вікна, двері – дерев’яні; гараж загальною площею 99,8 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, покрівля – шифер; сарай загальною площею 61,7 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, підлога – цемент, покрівля – шифер.



Балансоутримувачем вказаних об’єктів є Любешівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій в постійне користування Любешівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. Відповідно до умов продажу, протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-продажу покупець повинен відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 4,239 тисячі гривень без ПДВ.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві групу об’єктів нерухомості виставили на продаж. Організатором аукціону стало регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.Цінові пропозиції приймають до 22 грудня, проведуть аукціон 23 грудня. Стартова ціна лоту становить 439,966, - повідомляють «Волинські новини». Як йдеться в описі лоту, продають групу інвентарних об’єктів, розташованих на вулиці Миру, 11 у селищі Любешів: приміщення лабораторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 277,6 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, підлога – цемент, лінолеум, покрівля – шифер, вікна, двері – дерев’яні; гараж загальною площею 99,8 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, покрівля – шифер; сарай загальною площею 61,7 метра квадратного, рік побудови – 1960, фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерево, підлога – цемент, покрівля – шифер.Балансоутримувачем вказаних об’єктів є Любешівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій в постійне користування Любешівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. Відповідно до умов продажу, протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-продажу покупець повинен відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 4,239 тисячі гривень без ПДВ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію