У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
Сьогодні, 12:46
8 грудня в Неділю 25-у після П’ятидесятниці, настоятель храму Преображення Господнього села Великий Обзир священник Сергій Кацевич на церковному подвір’ї освятив новозбудовану дзвіницю.
Розділити радість місцевих парафіян прибув настоятель Свято-Покровського храму сусіднього села Піщане священник Миколай Павельчук, - повідомляє Камінь-Каширське благочиння.
Парафіяльна громада в цей день разом дякувала Богу за радісну історичну подію в житті свого храму, та з вдячністю всі разом молилися за здоров’я благодійника Володимира Степановича Гілюка, який підтримує всілякі хороші починання прихожан.
Після завершення спільної молитви отець-настоятель, вітаючи всіх присутніх із Воскресним днем, висловив сподівання, що кожного разу, коли церковні дзвони будуть скликати парафіян на богослужіння, з кожної домівки до храму будуть поспішати православні християни, щоби в спільній молитві прославляти Милосердного Господа, дякуючи Йому за всі благодіяння.
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Розділити радість місцевих парафіян прибув настоятель Свято-Покровського храму сусіднього села Піщане священник Миколай Павельчук, - повідомляє Камінь-Каширське благочиння.
Парафіяльна громада в цей день разом дякувала Богу за радісну історичну подію в житті свого храму, та з вдячністю всі разом молилися за здоров’я благодійника Володимира Степановича Гілюка, який підтримує всілякі хороші починання прихожан.
Після завершення спільної молитви отець-настоятель, вітаючи всіх присутніх із Воскресним днем, висловив сподівання, що кожного разу, коли церковні дзвони будуть скликати парафіян на богослужіння, з кожної домівки до храму будуть поспішати православні християни, щоби в спільній молитві прославляти Милосердного Господа, дякуючи Йому за всі благодіяння.
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