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У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО

У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
8 грудня в Неділю 25-у після П’ятидесятниці, настоятель храму Преображення Господнього села Великий Обзир священник Сергій Кацевич на церковному подвір’ї освятив новозбудовану дзвіницю.

Розділити радість місцевих парафіян прибув настоятель Свято-Покровського храму сусіднього села Піщане священник Миколай Павельчук, - повідомляє Камінь-Каширське благочиння.

Парафіяльна громада в цей день разом дякувала Богу за радісну історичну подію в житті свого храму, та з вдячністю всі разом молилися за здоров’я благодійника Володимира Степановича Гілюка, який підтримує всілякі хороші починання прихожан.

Після завершення спільної молитви отець-настоятель, вітаючи всіх присутніх із Воскресним днем, висловив сподівання, що кожного разу, коли церковні дзвони будуть скликати парафіян на богослужіння, з кожної домівки до храму будуть поспішати православні християни, щоби в спільній молитві прославляти Милосердного Господа, дякуючи Йому за всі благодіяння.

У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО

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Теги: Волинь, освячення, новозбудована дзвіниця
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