У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО

Сергій Кацевич на церковному подвір’ї освятив новозбудовану дзвіницю.



Розділити радість місцевих парафіян прибув настоятель Свято-Покровського храму сусіднього села Піщане священник Миколай Павельчук, - повідомляє



Парафіяльна громада в цей день разом дякувала Богу за радісну історичну подію в житті свого храму, та з вдячністю всі разом молилися за здоров’я благодійника Володимира Степановича Гілюка, який підтримує всілякі хороші починання прихожан.



Після завершення спільної молитви отець-настоятель, вітаючи всіх присутніх із Воскресним днем, висловив сподівання, що кожного разу, коли церковні дзвони будуть скликати парафіян на богослужіння, з кожної домівки до храму будуть поспішати православні християни, щоби в спільній молитві прославляти Милосердного Господа, дякуючи Йому за всі благодіяння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 грудня в Неділю 25-у після П’ятидесятниці, настоятель храму Преображення Господнього села Великий Обзир священникна церковному подвір’ї освятив новозбудовану дзвіницю.Розділити радість місцевих парафіян прибув настоятель Свято-Покровського храму сусіднього села Піщане священник, - повідомляє Камінь-Каширське благочиння Парафіяльна громада в цей день разом дякувала Богу за радісну історичну подію в житті свого храму, та з вдячністю всі разом молилися за здоров’я благодійника, який підтримує всілякі хороші починання прихожан.Після завершення спільної молитви отець-настоятель, вітаючи всіх присутніх із Воскресним днем, висловив сподівання, що кожного разу, коли церковні дзвони будуть скликати парафіян на богослужіння, з кожної домівки до храму будуть поспішати православні християни, щоби в спільній молитві прославляти Милосердного Господа, дякуючи Йому за всі благодіяння.

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