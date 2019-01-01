Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф





Про інцидент



Зазначили, що трапилося це пізно ввечері, на вихідних, коли лісопорушники зовсім не сподівалися, що працівники лісової охорони підприємства перебуватимуть на території лісництва.



На місце прибула група оперативного реагування. Встановили, що лісокради – це місцеві жителі. Вони будуть змушені сплатити до бюджет громади штраф та чималі збитки у розмірі 17,4 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час рейду у лісових масивах ДП «Колківське ЛГ» працівники лісової охорони виявили самовільну порубку деревини у Рудниківському лісництві.Про інцидент повідомила прес-служба ДП «Колківський лісгосп» у Facebook.Зазначили, що трапилося це пізно ввечері, на вихідних, коли лісопорушники зовсім не сподівалися, що працівники лісової охорони підприємства перебуватимуть на території лісництва.На місце прибула група оперативного реагування. Встановили, що лісокради – це місцеві жителі. Вони будуть змушені сплатити до бюджет громади штраф та чималі збитки у розмірі 17,4 тисячі гривень.

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