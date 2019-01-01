Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 19:35
Під час рейду у лісових масивах ДП «Колківське ЛГ» працівники лісової охорони виявили самовільну порубку деревини у Рудниківському лісництві.
Про інцидент повідомила прес-служба ДП «Колківський лісгосп» у Facebook.
Зазначили, що трапилося це пізно ввечері, на вихідних, коли лісопорушники зовсім не сподівалися, що працівники лісової охорони підприємства перебуватимуть на території лісництва.
На місце прибула група оперативного реагування. Встановили, що лісокради – це місцеві жителі. Вони будуть змушені сплатити до бюджет громади штраф та чималі збитки у розмірі 17,4 тисячі гривень.
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Про інцидент повідомила прес-служба ДП «Колківський лісгосп» у Facebook.
Зазначили, що трапилося це пізно ввечері, на вихідних, коли лісопорушники зовсім не сподівалися, що працівники лісової охорони підприємства перебуватимуть на території лісництва.
На місце прибула група оперативного реагування. Встановили, що лісокради – це місцеві жителі. Вони будуть змушені сплатити до бюджет громади штраф та чималі збитки у розмірі 17,4 тисячі гривень.
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