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В Україні змінилися правила дорожнього руху

В Україні змінилися правила дорожнього руху
Правила дорожнього руху в Україні змінилися. Справа в тому, що Верховна Рада прийняла законопроект, який регулює переміщення людей на інвалідних візках.

За законопроект 0963 від 29 серпня 2019 року проголосували 350 народних депутатів, - повідомляє "РБК-Україна".

Проект закону "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних" повинен захистити права людей з інвалідністю.

Новий закон передбачає, що люди, які пересуваються в інвалідних візках, повинні здійснювати рух по тротуарах, пішохідних або велодоріжками зі швидкістю пішохода. При цьому їм необхідно виконувати всі вимоги, які є і до пішоходів.

Людям на візках дозволяється повертати наліво і розвертатися на дорогах, н яких є лише одна смуга для руху в кожному напрямку. При цьому на дорозі не повинно бути трамвайних колій посередині. Під час руху на дорогах люди в інвалідних візках повинні виконувати вимоги, які стосуються велосипедистів.

Крім того, люди, які пересуваються в інвалідних візках повинні використовувати справні крісла. Їм заборонено переводити вантажі, які не заважають керувати візком. Закон також забороняє буксирувати причепи і перевозити пасажирів.

Люди в інвалідних візках повинні здійснювати рух по краю проїзної частини дороги. Важливо, щоб вони їхали в напрямку машин по правій крайній смузі.

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Теги: ПДР, зміни, Україна
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