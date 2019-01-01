На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи
Сьогодні, 12:59
Мережу Facebook знову накрила «хвиля» повідомлень про нібито викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.
Люди зазначають, що чоловік та жінка на автомобілі Audi A6 вкрали вже чотирьох дітей. Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, інформація дійсності не відповідає.
За словами поліцейських, з початку року на Волині взагалі не було зафіксовано жодного випадку викрадення дітей.
Нагадаємо, що схожа ситуація вже мала місце у серпні минулого року, щоправда тоді люди, які поширювали повідомлення у соц-мережі, вказували територію і переконували, що дітей крали у Любомльському та Турійському районах краю.
Поліція Волині зареєструвала відомості про повідомлення неправдивої інформації про скоєння злочину й проводить перевірку.
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Люди зазначають, що чоловік та жінка на автомобілі Audi A6 вкрали вже чотирьох дітей. Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, інформація дійсності не відповідає.
За словами поліцейських, з початку року на Волині взагалі не було зафіксовано жодного випадку викрадення дітей.
Нагадаємо, що схожа ситуація вже мала місце у серпні минулого року, щоправда тоді люди, які поширювали повідомлення у соц-мережі, вказували територію і переконували, що дітей крали у Любомльському та Турійському районах краю.
Поліція Волині зареєструвала відомості про повідомлення неправдивої інформації про скоєння злочину й проводить перевірку.
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