На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи





Люди зазначають, що чоловік та жінка на автомобілі Audi A6 вкрали вже чотирьох дітей. Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, інформація дійсності не відповідає.



За словами поліцейських, з початку року на Волині взагалі не було зафіксовано жодного випадку викрадення дітей.



Нагадаємо, що схожа ситуація вже мала місце у серпні минулого року, щоправда тоді люди, які поширювали повідомлення у соц-мережі, вказували територію і переконували, що



Поліція Волині зареєструвала відомості про повідомлення неправдивої інформації про скоєння злочину й проводить перевірку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мережу Facebook знову накрила «хвиля» повідомлень про нібито викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.Люди зазначають, що чоловік та жінка на автомобілі Audi A6 вкрали вже чотирьох дітей. Як повідомилиу секторі комунікації поліції Волині, інформація дійсності не відповідає.За словами поліцейських, з початку року на Волині взагалі не було зафіксовано жодного випадку викрадення дітей.Нагадаємо, що схожа ситуація вже мала місце у серпні минулого року, щоправда тоді люди, які поширювали повідомлення у соц-мережі, вказували територію і переконували, що дітей крали у Любомльському та Турійському районах краю Поліція Волині зареєструвала відомості про повідомлення неправдивої інформації про скоєння злочину й проводить перевірку.

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