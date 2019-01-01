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На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи

На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи
Мережу Facebook знову накрила «хвиля» повідомлень про нібито викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.

Люди зазначають, що чоловік та жінка на автомобілі Audi A6 вкрали вже чотирьох дітей. Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, інформація дійсності не відповідає.

За словами поліцейських, з початку року на Волині взагалі не було зафіксовано жодного випадку викрадення дітей.

Нагадаємо, що схожа ситуація вже мала місце у серпні минулого року, щоправда тоді люди, які поширювали повідомлення у соц-мережі, вказували територію і переконували, що дітей крали у Любомльському та Турійському районах краю.

Поліція Волині зареєструвала відомості про повідомлення неправдивої інформації про скоєння злочину й проводить перевірку.

На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи


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Теги: Луцьк, волинь, викрадення, діти, поліція
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