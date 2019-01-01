Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня





Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології у Facebook.



Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень - 2-7º тепла.



У Луцьку вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень - 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 грудня на Волині - мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології у Facebook.Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень - 2-7º тепла.У Луцьку вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень - 4-6º тепла.

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