вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня

Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
10 грудня на Волині - мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології у Facebook.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень - 2-7º тепла.

У Луцьку вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень - 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга
Сьогодні, 20:45
В Україні змінилися правила дорожнього руху
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Розповіли, чому забрали зупинку біля Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:55
«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку
Сьогодні, 19:52
Схожі новини
На Волині – погіршення погодних умов На Волині – погіршення погодних умов
29 листопад, 20:00
Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків
09 листопад, 19:10
Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
05 листопад, 13:50
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
05 листопад, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга
Сьогодні, 20:45
 0
В Україні змінилися правила дорожнього руху
Сьогодні, 20:22
 0
Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли, чому забрали зупинку біля Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:55
 0
«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку
Сьогодні, 19:52
 0
Медіа
відео
1/8