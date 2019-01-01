Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
10 грудня на Волині - мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології у Facebook.
Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень - 2-7º тепла.
У Луцьку вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень - 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології у Facebook.
Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень - 2-7º тепла.
У Луцьку вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень - 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні змінилися правила дорожнього руху
Сьогодні, 20:22
Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Розповіли, чому забрали зупинку біля Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:55