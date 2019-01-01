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Луцьк вважають одним із найбезпечніших міст України

Луцьк вважають одним із найбезпечніших міст України
Луцьк - у топі міст, де люди почувають себе найбільш безпечно.

Про це повідомляє theБабель з посиланням на дослідження соціологічної групи Рейтинг.

Найгірше ситуацію з безпекою в своєму місті оцінюють жителі Херсона — повністю в небезпеці або скоріше в небезпеці з настанням темряви відчувають себе 66% опитаних.

Половина або більше жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%).

Найбезпечніші, з точки зору мешканців, міста, крім Хмельницького (48% відчувають себе в повній безпеці, йдучи додому в темний час доби, 20% — скоріше в безпеці) — Луцьк (65% не бояться ходити вночі), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%).

У столиці повністю безпечно себе відчувають 23% громадян, а ось 28% в темний час доби відчувають себе повністю у небезпеці.

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Теги: рейтинг, безпека, Луцьк
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