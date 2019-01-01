У Нововолинську встановили головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО





Новорічна красуня висотою 12-ть метрів. Подарували її місту представники бізнесу, - пише "Буг".



Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, цьогоріч докупили нові ілюмінації та кульки для прикрашання ялинки. Дерево ще будуть доповнювати гілками, щоб зробити його пишнішим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня на площі В’ячеслава Чорновола в Нововолинську встановили головну ялинку міста.Новорічна красуня висотою 12-ть метрів. Подарували її місту представники бізнесу, - пише "Буг".Як розповів директор ВУКГ, цьогоріч докупили нові ілюмінації та кульки для прикрашання ялинки. Дерево ще будуть доповнювати гілками, щоб зробити його пишнішим.

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