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У Нововолинську встановили головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО

У Нововолинську встановили головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
9 грудня на площі В’ячеслава Чорновола в Нововолинську встановили головну ялинку міста.

Новорічна красуня висотою 12-ть метрів. Подарували її місту представники бізнесу, - пише "Буг".

Як розповів директор ВУКГ Артем Жигалюк, цьогоріч докупили нові ілюмінації та кульки для прикрашання ялинки. Дерево ще будуть доповнювати гілками, щоб зробити його пишнішим.


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Теги: Нововолинськ, головна ялинка
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