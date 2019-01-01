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Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа

Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа
З нагоди Дня місцевого самоврядування іменним годинником та Почесною грамотою народного депутата України Степана Івахіва нагородили старосту сіл Седлище, Борзова та Черемшанка Миколу Ваврищука.

Про це повідомляють на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".

Перед пленарним засіданням грудневої сесії депутатів Старовижівської ОТГ почесні відзнаки адресату вручив помічник Степана Івахіва, директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк. В такий спосіб відзначено багаторічну сумлінну працю Миколи Ваврищука на благо Старовижівської громади, його активну громадянську позицію.

З 2006 року Микола Ваврищук очолював Седлищенську сільську раду, а після створення Старовижівської ОТГ виконує обов’язки старости сіл Седлище, Борзова та Черемшанка.

"Приємно, коли твою роботу цінують, - зауважив Микола Петрович. - Завжди старався працювати для людей. Звичайно, коли говорити про фінансові можливості місцевого самоврядування, то вони бажають бути кращими. Тому я вдячний нашому народному депутату Степану Івахіву за ту допомогу та підтримку, які він надавав у минулому Седлищенській сільській раді, а нині - нашій Старовижівській ОТГ. Завдяки Степану Петровичу ми залучили державні кошти для нашого ДНЗ “Дзвіночок”: на капітальний ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази садочка з державного бюджету було використано 750 тисяч гривень. Степан Івахів та його благодійний фонд “Патріоти Волині” підтримував наших односельців, які у перші дні АТО були мобілізовані на фронт, допоміг нам замінити вікна на енергоощадні в дитсадку та школі, обладнати сучасні зупинки в селах Седлищенської сільської ради. У цьому році за кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” ми облаштували дитячий майданчик в Седлищі. Зі створенням Старовижівської ОТГ потрохи взялися за ремонт доріг, зробили вуличне освітлення у Борзовій та Черемшанці, окультурили територію довкола садочка в Седлищі. В планах на наступний рік — перекрити та відремонтувати наш сільський будинок культури, завершити вуличне освітлення у Седлищі. Тож, залишаємось оптимістами! І кожен на своєму місці будемо сумлінно працювати задля розвитку наших маленьких сіл та містечок. А відтак, всі разом продовжимо будувати незалежну, сильну і самодостатню Україну!".

Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа

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Теги: Микола Ваврищук, староста, Степан Івахів, нагорода
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