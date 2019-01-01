Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа

Степана Івахіва нагородили старосту сіл Седлище, Борзова та Черемшанка Миколу Ваврищука.



Про це повідомляють на сайті благодійного фонду "



Перед пленарним засіданням грудневої сесії депутатів Старовижівської ОТГ почесні відзнаки адресату вручив помічник Степана Івахіва, директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк. В такий спосіб відзначено багаторічну сумлінну працю Миколи Ваврищука на благо Старовижівської громади, його активну громадянську позицію.



З 2006 року Микола Ваврищук очолював Седлищенську сільську раду, а після створення Старовижівської ОТГ виконує обов’язки старости сіл Седлище, Борзова та Черемшанка.



"Приємно, коли твою роботу цінують, - зауважив Микола Петрович. - Завжди старався працювати для людей. Звичайно, коли говорити про фінансові можливості місцевого самоврядування, то вони бажають бути кращими. Тому я вдячний нашому народному депутату Степану Івахіву за ту допомогу та підтримку, які він надавав у минулому Седлищенській сільській раді, а нині - нашій Старовижівській ОТГ. Завдяки Степану Петровичу ми залучили державні кошти для нашого ДНЗ “Дзвіночок”: на капітальний ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази садочка з державного бюджету було використано 750 тисяч гривень. Степан Івахів та його благодійний фонд “Патріоти Волині” підтримував наших односельців, які у перші дні АТО були мобілізовані на фронт, допоміг нам замінити вікна на енергоощадні в дитсадку та школі, обладнати сучасні зупинки в селах Седлищенської сільської ради. У цьому році за кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” ми облаштували дитячий майданчик в Седлищі. Зі створенням Старовижівської ОТГ потрохи взялися за ремонт доріг, зробили вуличне освітлення у Борзовій та Черемшанці, окультурили територію довкола садочка в Седлищі. В планах на наступний рік — перекрити та відремонтувати наш сільський будинок культури, завершити вуличне освітлення у Седлищі. Тож, залишаємось оптимістами! І кожен на своєму місці будемо сумлінно працювати задля розвитку наших маленьких сіл та містечок. А відтак, всі разом продовжимо будувати незалежну, сильну і самодостатню Україну!".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня місцевого самоврядування іменним годинником та Почесною грамотою народного депутата Українинагородили старосту сіл Седлище, Борзова та ЧеремшанкаПро це повідомляють на сайті благодійного фонду " Патріоти Волині ".Перед пленарним засіданням грудневої сесії депутатів Старовижівської ОТГ почесні відзнаки адресату вручив помічник Степана Івахіва, директор благодійного фонду “Патріоти Волині”. В такий спосіб відзначено багаторічну сумлінну працю Миколи Ваврищука на благо Старовижівської громади, його активну громадянську позицію.З 2006 року Микола Ваврищук очолював Седлищенську сільську раду, а після створення Старовижівської ОТГ виконує обов’язки старости сіл Седлище, Борзова та Черемшанка."Приємно, коли твою роботу цінують, - зауважив Микола Петрович. - Завжди старався працювати для людей. Звичайно, коли говорити про фінансові можливості місцевого самоврядування, то вони бажають бути кращими. Тому я вдячний нашому народному депутату Степану Івахіву за ту допомогу та підтримку, які він надавав у минулому Седлищенській сільській раді, а нині - нашій Старовижівській ОТГ. Завдяки Степану Петровичу ми залучили державні кошти для нашого ДНЗ “Дзвіночок”: на капітальний ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази садочка з державного бюджету було використано 750 тисяч гривень. Степан Івахів та його благодійний фонд “Патріоти Волині” підтримував наших односельців, які у перші дні АТО були мобілізовані на фронт, допоміг нам замінити вікна на енергоощадні в дитсадку та школі, обладнати сучасні зупинки в селах Седлищенської сільської ради. У цьому році за кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” ми облаштували дитячий майданчик в Седлищі. Зі створенням Старовижівської ОТГ потрохи взялися за ремонт доріг, зробили вуличне освітлення у Борзовій та Черемшанці, окультурили територію довкола садочка в Седлищі. В планах на наступний рік — перекрити та відремонтувати наш сільський будинок культури, завершити вуличне освітлення у Седлищі. Тож, залишаємось оптимістами! І кожен на своєму місці будемо сумлінно працювати задля розвитку наших маленьких сіл та містечок. А відтак, всі разом продовжимо будувати незалежну, сильну і самодостатню Україну!".

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